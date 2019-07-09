Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda
1 saat önce
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekles¸tirilecek.
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekles¸tirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:27
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