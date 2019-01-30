Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi iade edilecek
16 dakika önce
Tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek.
Tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:49
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Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek
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