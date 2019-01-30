Son Dakika Haberleri: Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi iade edilecek

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi iade edilecek

16 dakika önce

Tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek.

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi iade edilecek, System.String[]
Tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:49 

Ekonomi
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