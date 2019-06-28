Son Dakika Haberleri: KidZania'da kesintisiz eğlence dönemi başladı
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KidZania'da kesintisiz eğlence dönemi başladı

1 saat önce

KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania'da kesintisiz eğlence dönemi başladı, System.String[]
KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania İstanbul açıklamasına göre, "Yaz Arkadaşım" konseptini hayata geçiren KidZania'da, ebeveynler, parka giriş yapmaları gerekmeden, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZitter'lara, yani "oyun abla ve abilerine" güvenle teslim edebiliyor.

Yaz dönemi boyunca KidZitter'lar ve Yaz Arkadaşları, sabah kahvaltı ile başlayan KidZania gününde, öğle yemeği ve beş çayıyla güzel bir gün geçirme şansı yakalıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarına eşlik eden KidZitter'lar sayesinde kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Ayrıca KidZania İstanbul, çocuklara kesintisiz eğlence sunarak yaz tatili boyunca pazartesi günleri de açık olacak.

Haftanın her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vererek eğlencenin yanı sıra 100'den fazla mesleği deneyimleyebilme imkanı sunan KidZania'da Yaz Arkadaşım konseptine katılım ücreti ise günlük 250 lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Sabah, İstanbul, Güncel
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