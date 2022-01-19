Kidzania'dan sömestr tatiline özel etkinlik programı - Son Dakika

Çocuklar heyecanla bekledikleri iki haftalık sömestir tatili başlıyor. Çocuklara özel eğlence aktiviteleriyle Kidzania, 22 Ocak – 6 Şubat tarihlerine özel bir etkinlik takvimi hazırladığını duyurdu.

Konuya ilişkin Kidzania'dan yapılan açıklamada, "Sömestr tatili döneminde çocukları ve ailelerini unutulmaz aktiviteler bekliyor. Üst düzey sağlık önlemleriyle karşılanan çocuklar ve ebeveynleri, sömestr tatili döneminde de Kidzania'da güvenle vakit geçirecek. İki hafta boyunca her gün açık olacak KidZania'da ziyaretçileri ekstra aktiviteler ve yenilenen içerikler bekliyor. Çocuklar 65'ten fazla aktivite ve 120'den fazla mesleği eğlenerek deneyimleyecek" denildi.

YARATICI DRAMA VE TİYATRO EĞİTİMİ

Etkinlik programına ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında, "KidZania'da, iki haftalık sömestr tatili döneminde çocuklar için, yepyeni ve farklı deneyimler yaşatacak yaratıcı drama ve tiyatro, sanat, geri dönüşüm eğitimleri ile sokak oyunlarından oluşan dolu dolu bir takvim hazırlandı. Airport alanındaki karşılamayla KidZania ülkesine adım atan çocuklar, 22 Ocak'ta yapılacak karne partisi ile tatillerine başlayacak. Tatil boyunca, Erbulak Evi'nin hazırladığı Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitimi, Adel Sanat Atölyesi, Canon Kes-Yapıştır 3 Boyutlu Hayvan etkinliği, İçim Süt Fabrikası ve Koroplast - Ebeveyn Çocuk Geri Dönüşüm Atölyesi'nde eğlenecek. Çocuklar, ayrıca eğlenceli Meydan etkinlikleri ve sokak oyunlarının yanı sıra Disko etkinliğinde sevilen şarkılarla dans edip eğlenceli anlar geçirecek. Bunun yanında çocuklar tatile özel bir radyo yayını yapacak ve bir gazete hazırlayacak. Bache'nin Parti Evi'nde ise eğlendirici ve öğretici oyunlar oynayıp fotoğraf çektirme alanında KidZania'da geçirdikleri anları fotoğraflayabilecek" bilgilerine yer verildi.