Son Dakika Haberleri: KidZania Ekim programını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

KidZania Ekim programını açıkladı

2 saat önce

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında da neşe dolu bir programla minik misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

KidZania Ekim programını açıkladı, System.String[]

Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında da neşe dolu bir programla minik misafirlerini ağırlayacağını duyurdu. Kidzania, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 5 Ekim Balon Günü, 16 Ekim Harita Okuma günü, 25 Ekim Makarna günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yine birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı.


Çocuklar Ülkesi KidZania, Ekim ayında minik misafirleri için hazırladığı programı duyurdu. Yapılan bilgilendirmede program; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile başlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edecek. Ayrıca; Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak hazırlanan aktivite içerikleriyle minik eller hem hayvanlar ile ilgili farkındalık kazanacak, hem de hayvan dostları için birbirinden özel tasarımlar ve atıştırmalıklar hazırlayacak.


5 Ekim'de ise çocuklar Balon Günü kapsamında eğlenceli anlar yaşayacak.


KidZania'nın Ekim ayı etkinlikleri 16 Ekim'deki Harita Okuma günü ile devam edecek. Harita Günü kapsamında çocuklar harita okur yazarlığı, harita türleri ve haritada yön bulma gibi konuları eğlenerek öğrenecek.


25 Ekim'de Makarna Günü'nde birbirinden lezzetli etkinliklerle eğlenecek çocuklar, aynı zamanda KidZania'nın en cool karakteri Beebop'ın doğum günü coşkusunu çeşitli sürprizlerle kutlayacak.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı ve çeşitli bayram etkinlikleriyle şenlenecek olan KidZania meydanı ile çocuklar Ekim ayını kutlamalarla kapatacak. - İSTANBUL

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KidZania Ekim programını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]