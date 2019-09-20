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KidZania İstanbul'da Türk Dil Bayramı'na özel etkinlikler

1 saat önce

KidZania, Türk Dil Bayramı'nın 87'inci yılı dolayısıyla eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

KidZania İstanbul'da Türk Dil Bayramı'na özel etkinlikler, System.String[]

KidZania, Türk Dil Bayramı'nın 87'inci yılı dolayısıyla eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.


KidZania İstanbul açıklamasına göre, eğlenerek öğrenme (edutainment) felsefesini baz alan ve kurulduğu günden bugüne meslekleri deneyimleterek çocukların yanında yer alan KidZania İstanbul, Türk Dil Bayramı'nın 87'inci yılı dolayısıyla, 26-29 Eylül tarihlerinde bu kez Türkçe'nin güzelliklerini eğlendirerek öğretecek.


Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış, gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan "çocuklar ülkesi" KidZania'da, çocuklar, KidZania Meydanı'nda düzenlenecek kelime yarışması ile kelimeleri harflerine ayıracak ve yazım yanlışlarını en aza indirebilecek.


Bu sayede bir yandan zamanı doğru kullanma alışkanlığı edinecek olan çocuklar, bir yandan da kelime bilgilerini genişletip telaffuz hatalarını azaltacak. Ayrıca KidZania Gazetesi'nde Türk Dil Bayramı ile ilgili röportaj ve haber çalışmaları gerçekleştirecek misafirler, radyoda özel sohbetler de düzenleyecek ve Şefler Akademisi'nde harfli atıştırmalık yapıp yiyecek.


KidZania İstanbul, okul döneminde de pazartesi günleri hariç hafta içleri 10: 00-16: 00, hafta sonları 10: 00-20: 00 saatleri arasında 4-14 yaşındaki çocuklara hizmet vermeye devam ediyor.

Türk Dil Bayramı, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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