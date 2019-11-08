Son Dakika Haberleri: KidZania İstanbul'da veteriner kliniği açıldı
Son Dakika Güncel KidZania İstanbul'da veteriner kliniği açıldı

KidZania İstanbul'da veteriner kliniği açıldı

7 saat önce

KidZania İstanbul'da Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği iş birliğiyle veteriner kliniği açıldı.

KidZania İstanbul'da veteriner kliniği açıldı, System.String[]

KidZania İstanbul'da Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği iş birliğiyle veteriner kliniği açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KidZania, veteriner hekim olmak isteyen ziyaretçilerinin taleplerini yerine getirdi. Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği iş birliğiyle Klivet Veteriner Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, KidZania Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Miryam Kaneti Molinas, KidZania İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Timur, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, KLİVET Başkanı Tarık Akan, Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, Boehringer Ingelheim Veteriner Hekimi Merve Oyan, Nestle Purina Satış Operasyon Uzmanı Demet Uzuner ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr. Murat Aslan katıldı.

Açılış töreninde konuşan KidZania İstanbul Üst Yöneticisi Timur, çocukların kendilerini özgür hissedebildikleri, gerçek hayatın bir simülasyonu olan KidZania'da yeni aktivite alanları açmaya devam ettiklerini bildirdi.

Timur, "Hayvan sevgisini pekiştireceğini düşündüğümüz ve ziyaretçilerimizin KidZania'da görmek istediği aktivitelerden biri olan veteriner kliniğini açmanın mutluluğu içindeyiz. Yeni iş birliği ortağımız KLİVET-Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği'ne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, klinikle sayesinde çocuklar veteriner hekimlik mesleğini de deneyimleyebilecek. Önce hayvanlar, hayvan sevgisi ve iletişimi konularında bilgi sahibi olacak çocuklar; ardından kliniğe getirilen model köpeği tedavi ederek aktivite katılım belgesinin sahibi olacak.

İstanbul, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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