KidZania İstanbul: "Etkinliklerimize ara veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KidZania İstanbul: 'Etkinliklerimize ara veriyoruz' - Son Dakika Ekonomi

KidZania İstanbul: "Etkinliklerimize ara veriyoruz"

6 saat önce

İstanbul'da hizmet veren KidZania, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 14 Mart-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

KidZania İstanbul:

İstanbul'da hizmet veren KidZania, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 14 Mart-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.


Çocukların sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet veren KidZania, koronovirüs tedbirleri kapsamında 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında etkinliklere ara verildiğini açıkladı. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ilk günden beri paylaştığı tüm bilgileri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak kararı olan eğitim ve öğretime ara verilmesi kararını destekliyoruz.


Ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için birincil önceliktir. KidZania İstanbul olarak 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında eğlenerek öğrenme deneyimine ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı hijyen uygulamalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz.


Ziyaretçilerimizi 31 Mart tarihinde şehrimizde yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız." - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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