Son Dakika Haberleri: Kidzania, Türkiye'de 5'inci Yaşını Kutlama Etkinliklerine 'Büyüklere Kidzania' ile Başlıyor

Kidzania, Türkiye'de 5'inci Yaşını Kutlama Etkinliklerine 'Büyüklere Kidzania' ile Başlıyor

1 saat önce

Çocukların eğlenerek öğrendiği, meslekleri deneyimlediği KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Kidzania, Türkiye'de 5'inci Yaşını Kutlama Etkinliklerine 'Büyüklere Kidzania' ile Başlıyor, System.String[]
Çocukların eğlenerek öğrendiği, meslekleri deneyimlediği KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar, 10 Nisan Çarşamba akşamı yetişkinleri KidZania deneyimiyle buluşturarak 'Büyüklere KidZania' akşamıyla başlayacak.

Çocukların 65 aktivite alanında 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 5'inci yaşında 'daha iyi bir dünyaya hazırlanmayı' sürdürüyor. Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla imkanı olmayan çocuğu misafir eden KidZania İstanbul, yeni yaşında daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. "Daha iyi bir dünya için benim kocaman bir kalbim var" diyen herkesle el ele verecek olan KidZania, 10 Nisan Çarşamba akşamı 'Büyüklere KidZania' etkinliğinde kampanyanın tanıtımını da gerçekleştirecek.

Yapılan bilgilendirmede; yetişkinlerin KidZania'yı çocuklardan bir akşamlığına ödünç aldığı Büyüklere KidZania'da, çeşitli ikramların yanı sıra; konser, dans şovları, çekiliş ve eğlenceli sürprizlerin yanı sıra, KidZania aktiviteleri de deneyimlenebilecek. Üstelik, yetişkinlerin çocuklar gibi eğlenebileceği geceye katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuk KidZania'da misafir edilecek. 10 Nisan akşamında gerçekleşecek - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: İHA

İstanbul, 10 Nisan, Türkiye, Güncel
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