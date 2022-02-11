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KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek - Son Dakika

KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek

11.02.2022 12:59
KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KidZania arasında Mart - Ekim 2022 tarihlerini kapsayacak protokolde imzalar atıldı.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KidZania arasında Mart - Ekim 2022 tarihlerini kapsayacak protokolde imzalar atıldı. Protokol kapsamında dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören toplam 6 bin öğrenci KidZania'da teorik bilgilerini gerçekçi ve güvenli bir ortamda ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 120'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan proje kapsamında imzalar atıldı. Proje, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ikinci yarıyılı içinde hayata geçirilmeye hazırlanıyor. İmzalanan protokol ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek resmi dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören 4-14 yaş arasındaki 6 bin öğrenci, çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan KidZania'da teorik bilgilerini gerçekçi ve güvenli bir ortamda deneyimleyerek okulda öğrendiklerini pekiştirme fırsatından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

6 BİN ÇOCUK YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI YAKALAYACAK

Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İmzalanan protokol gereğince; İstanbul il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliğini artırıcı ve ilgili tüm paydaşları kapsayıcı şekilde planlanan çalışmaların tümü; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, gönüllülük esasına göre, veli muvafakati dahilinde, ücretsiz, eğitim öğretim aksatılmadan, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerinin gözetim, denetim ve sorumluluğunda gerçekleşecek. Mart-Ekim 2022 süresince, dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören toplam 6 bin çocuk, rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerleri kazanırken yeteneklerini geliştirme fırsatını yakalayacak. Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış, gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan Çocuklar Ülkesi'nde hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi çocukların deneyimleyebileceği 67 farklı aktivite alanı bulunuyor" bilgisi paylaşıldı.


KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek
KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek
KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek
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milli eğitim bakanlığı, 2023 eğitim vizyonu, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KidZania ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek - Son Dakika


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