KidzMondo'da çocuklara yeni yıl sürprizleri - Son Dakika
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KidzMondo'da çocuklara yeni yıl sürprizleri

6 saat önce

TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo, yeni yıla sürprizlerle girmeye hazırlanıyor.

KidzMondo'da çocuklara yeni yıl sürprizleri, System.String[]
TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo, yeni yıla sürprizlerle girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanı için özel olarak süslenen KidzMondo'da çocuklar gösteriler, şovlar, atölyeler, danslar ve tiyatro oyunları ile buluşacak.

21-22 ve 28-29 Aralık'ta yılbaşı partileri ile hareketlenecek olan KidzMondo'da Aralık ayı sonuna kadar çok renkli etkinlikler olacak. Noel Baba KidzMondo sokaklarında şeker dağıtacak, meydanda hareketli danslar yapılacak, tiyatro salonunda yılbaşı temalı oyunlar sahnelenecek, yeni yıl ruhunu yansıtan atölyeler düzenlenecek. Jonglörler ve sihirbazlar KidzMondo'nun neşesine neşe katacak. Çocuklar yılın yorgunluğunu KidzMondo'da atacak, 2020'ye neşeli bir başlangıç yapacak.

KidzMondo'da çocuklar 50'den fazla mesleği deneyimleyerek keşfediyor, hem eğleniyor hem öğreniyor. KidzMondo, pazartesi hariç haftanın her günü açık.


- İstanbul
Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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