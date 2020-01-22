Kiel'den EXPO 2021'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiel'den EXPO 2021'e destek - Son Dakika

Kiel'den EXPO 2021'e destek

6 saat önce

Hatay'ın kardeş şehri Kiel, kentte yapılacak EXPO 2021'e destek verdi.

Kiel'den EXPO 2021'e destek, System.String[]

Hatay'ın kardeş şehri Kiel, kentte yapılacak EXPO 2021'e destek verdi.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Almanya'nın Kiel kentinden gelen yetkilileri makamında ağırladı. Başkan Savaş, kardeş şehrin yöneticilerine 2021 yılında Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO'nun proje detaylarını aktardı.


Yeniden Hatay'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve EXPO hakkında düşüncelerini açıklayan Kiel Belediye Meclis Başkanı Hans Werner Tovar, "Kardeş şehrimizin EXPO'ya ev sahipliği yapması bizim için de çok sevindirici. EXPO kırsal kalkınma projesi olarak Hatay'a büyük değer katacak. Biz de ülkeler bahçesindeki yerimizi alacağız. Kardeş şehrimizin yapacağı bu organizasyon için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.


Kardeş şehir Kiel yöneticilerinin ziyareti ve EXPO'ya vereceği katkılardan ötürü teşekkür edene Başkan Savaş, "Kardeşimizin EXPO'ya vereceği destek bizim için çok anlamlı. Onları da EXPO'da ağırlayacağımız için çok mutluyum. EXPO, şehrimizin yerelden kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve biz bunu tüm bileşenlerimizle birlikte başaracağız" dedi. - HATAY

Almanya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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