Almanya 2023'te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya - Son Dakika
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Almanya 2023'te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya

08.09.2022 12:48
Almanya 2023'te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 2023 Almanya ekonomisi büyüme tahminini, Rusya-Ukrayna savaşıyla sert şekilde artan enerji fiyatları nedeniyle yüzde 3,3'lük artıştan yüzde 0,7 küçülmeye indirdi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 2023 Almanya ekonomisi büyüme tahminini, Rusya- Ukrayna savaşıyla sert şekilde artan enerji fiyatları nedeniyle yüzde 3,3'lük artıştan yüzde 0,7 küçülmeye indirdi.

IfW'den yapılan açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin yaz döneminde paylaşılan 2022 ve 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde sonbahar döneminde güncellemeye gidildiği belirtildi.

Enstitü, 2022 için Almanya ekonomisinin büyüme tahminini rekor enflasyon, resesyon, satın alma gücü kaybı ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşıyla enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e indirdi.

Gelecek yıl Alman ekonomisi için büyüme tahmini yüzde 3,3 büyümeden yüzde 0,7 küçülmeye düşürülürken 2024'te yüzde 1,7'lik büyüme öngörüldü.

Alman ekonomisindeki Kovid-19 sonrası toparlanmanın, Rusya-Ukrayna savaşıyla keskin bir şekilde kesintiye uğrayacağına vurgu yapılan açıklamada, Almanya'nın enerji ithalatı faturasının bu yıl 123 milyar avro, gelecek yıl ise 136 milyar avro daha artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enerji faturalarına harcanan paranın iç tüketimi ve enerji yoğun şirketlerin karlılığını azalttığına yer verilerek, "Sonuç olarak, Almanya'nın ekonomik üretimi gelecek yıl önceden beklenenden 130 milyar avro daha düşük olacak." denildi.

IfW, enerji yoğun sanayi dallarındaki yüklere ek olarak, enerji fiyatlarındaki büyük artışın hane halkının satın alma gücünde düşüşe yol açtığı konusunda uyararak, "Hane halkının satın alma gücünü gelecek yıl yüzde 4,1 düşmesi bekleniyor. Bu iki Almanya'nın birleşmesinden sonra görülen en keskin düşüş." değerlendirmesinde bulundu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Ekonomi Direktörü Stefan Kooths, Almanya'da enerji ithalat fiyatlarının yüksek olmasından enerji yoğun sanayi dallarının ve tüketimle ilgili sektörlerin "şiddetli darbe" aldığını duyurdu.

Kooths, "Enerji krizi, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı baltalıyor. Pahalı enerji ithalatı, Almanya'nın gelirinin çok daha büyük bir kısmını eskisinden daha fazla yurt dışına transfer etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu, Almanya'yı genel olarak daha yoksul hale getiriyor. Dolayısıyla Alman hükümeti, enerji yardım paketleri ile yükleri ancak yeniden dağıtabilir, ortadan kaldıramaz." dedi.

IfW ekonomistleri, ülkede yüksek enflasyon durumunda herhangi bir gevşeme ise beklemiyor.

IfW, elektrik ve gaz fiyatları daha uzun bir süre yüksek kalırsa enflasyonun bu yılki rekor seviyedeki yüzde 8'den 2023'te yüzde 8,7'ye yükselmesinin muhtemel olduğunu kaydetti ve bunun nedeni olarak da elektrik ve gaz piyasa fiyatlarının tüketicilere gecikmeli olarak ulaşması gösterildi.

2024'te enerji fiyatları düştüğünde, enflasyonun tekrar yüzde 3,1'e düşmesinin muhtemel olduğu da vurgulandı.

IfW ekonomistleri, resesyonun işgücü piyasasında iz bırakacağını belirterek, ülkede vasıflı işçi sıkıntısı nedeniyle, bunun nispeten küçük olacağına işaret etti.

Bu nedenle işsizlik oranının mevcut yıldaki yüzde 5,3'ten 2023'te yüzde 5,6'ya yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada, enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması ve yakıtta vergi indirimi gibi hükümet önlemleri ağustos sonunda sona erdi.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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