Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı

07.06.2022 12:02
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), konteyner taşımacılığındaki tıkanıklıkların Kuzey Denizi'ne de ulaştığını belirtti.

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), konteyner taşımacılığındaki tıkanıklıkların Kuzey Denizi'ne de ulaştığını belirtti.

IfW, küresel mal ticaretine ilişkin analizini açıkladı.

Analizde, küresel mal ticaretinin hala konteyner taşımacılığındaki ciddi tıkanıklık ve gecikmelerin tehdidi altında olduğu, küresel ticaretin bundan zarar gördüğü aktarıldı.

Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez konteyner gemilerin hareketinin Kuzey Denizi'nde Almanya, Hollanda ve Belçika limanları açıklarında kilitlendiği belirtilen analizde, "Şu anda küresel navlun kapasitesinin neredeyse yüzde 2'si burada sıkışmış durumda ve yüklenemiyor veya boşaltılamıyor." denildi.

Alman Körfezi'nde, toplamda 150 bin standart konteyner kapasiteli yaklaşık bir düzine büyük konteyner gemisinin Hamburg veya Bremerhaven'de boşaltılmak üzere beklediği bildirilen analizde, Rotterdam ve Anvers limanlarında durumun daha da dramatik olduğu, buna karşın Los Angeles açıklarında konteyner gemisi tıkanıklığının son bulduğu aktarıldı.

Küresel mal ticaretinin mayısta yüzde 1 düştüğü öngörüsüne yer verilen analizde, büyük ekonomiler arasında Çin'in olumlu bir şekilde öne çıktığı kaydedildi.

Küresel ticaret göstergesinde Çin'in mayıs ihracatında bir önceki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 2,1 ve ithalatında yüzde 7 artış, ABD için ise ihracatta yüzde 1,3 gerileme ve ithalatta yüzde 1,8 artış olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ihracatın mayısta Almanya'da yüzde 1,2 ve AB'de de yüzde 1 düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Analizde, Rusya'nın mayıs ihracatında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış, ithalatında ise yüzde 3,4 düşüş olmasının beklendiği kaydedildi.

lfW araştırmacılardan Vincent Stamer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, genel olarak küresel ticaretin mayısta son ayların yatay hareketini sürdürdüğünü belirterek, "Bununla birlikte uluslararası ticaret, artık Kuzey Denizi'ne de ulaşan konteyner taşımacılığındaki tıkanıklık ve gecikmelerden yine daha fazla zarar görmektedir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti Hollanda'da küçük uçak düştü Hollanda'da küçük uçak düştü
Kaynak: AA

Kuzey Denizi, Hollanda, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:50 Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü: Konteyner liman tıkanıklığı Kuzey Denizi'ne ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement