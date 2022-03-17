Kiel Enstitüsü Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da daha az büyüme bekliyor - Son Dakika
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Kiel Enstitüsü Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da daha az büyüme bekliyor

17.03.2022 17:11
Kiel Enstitüsü Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da daha az büyüme bekliyor

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle yüzde 4'den yüzde 2,1'e indirdi.

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle yüzde 4'den yüzde 2,1'e indirdi.

IfW'den yapılan açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin kış döneminde paylaşılan ve 2022, ve 2023'ü kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yapıldığı belirtildi.

Enstitü, 2022 için Almanya ekonomisi büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yüzde 4'den yüzde 2,1'e indirirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.

Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisi üzerinde gözle görülür bir baskı oluşturduğu ve zaten güçlü olan enflasyonist baskıyı artırdığı vurgulanan açıklamada, "Ancak, Alman ekonomisinde toparlanma devam ediyor." denildi.

Açıklamada, Ukrayna savaşının yılın ikinci yarısında Alman ekonomisinin Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönüşünü geciktirdiğine işaret edilerek, "Üretim kapasitesi yıl sonuna kadar yetersiz kalacak ve bu nedenle ekonomik üretim potansiyelin altında kalacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

IfW'in açıklamasında, "Ukrayna'daki savaş, daha fazla belirsizlik oluşturuyor. Tedarik zincirlerinde yeni baskı uyguluyor, özellikle başta petrol ve doğal gaz olmak üzere ham madde fiyatlarındaki ek artışlar yoluyla ekonomiyi etkiliyor. Genel olarak, Almanya'nın 2022'deki enerji ithalatı faturasının, aralık tahminimizden yaklaşık 40 milyar avro daha yüksek olması muhtemel." denildi.

Ham madde ve üretim maliyetlerindeki keskin artışın henüz tüketicilere tam olarak yansıtılmadığı vurgulanan açıklamada, ek maliyetlerin tüketici fiyatlarına tam olarak yansıtılmasıyla yıl boyunca yüksek enflasyon oranları görüleceğine işaret edildi.

IfW ekonomistleri, Almanya'da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8'e yükselmesini bekleniyor. Bu da ülkede Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'da birleşmesinin ardından en yüksek enflasyon oranı olacak.

Deutsche Bank da büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyon yapmıştı

Ukrayna savaşının Alman iş piyasasında olumsuz bir iz bırakmayacağını öngören IfW ekonomistleri, kamu harcamalarının savaşın etkileriyle artacağını bu nedenle Alman hükümetinin bütçe açıklarının da bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, 9 Mart'ta da Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2022 için Almanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yüzde 4'den yüzde 2,5'e indirmiş, enerji fiyatlarındaki yüksek artışı göz önüne alarak enflasyon tahminini yeniden artırarak yüzde 5,5'e çıkarmıştı.

Bu arada, Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Almanya'da, tüketiciler için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da artıyor.

Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon" Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.

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Enflasyon, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiel Enstitüsü Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da daha az büyüme bekliyor - Son Dakika


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