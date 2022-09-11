Zaporijya Nükleer Santrali Tamamen Kapatıldı

KİEV, 11 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi Energoatom'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tamamen kapatıldığı kaydedildi. Energoatom, Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada tesisteki faaliyetlerin, son güç birimi olan Numara 6'nın elektrik şebekesiyle bağlantısının Pazar günü yerel saatle sabah 03.41'de güvenlik kaygıları nedeniyle kesilmesiyle birlikte askıya alındığını aktardı. Açıklamada, güç birimini soğutmaya ve soğuk hale geçirmeye yönelik hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Energoatom, tamiratları ve güvenli faaliyetlerin kaldığı yerden devam etmesini sağlamak için santral etrafında askerden arındırılmış bölge oluşturulması çağrısında bulundu. Avrupa'nın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Zaporijya, Mart ayı başından bu yana Rus güçlerince kontrol edilirken Ukraynalı çalışanlar ise santrali işletmeye devam ediyor. Tesisin son haftalarda topçu saldırılarına hedef olması güvenliği açısından uluslararası düzeyde kaygı uyandırmıştı.