Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda Kriz Merkezi Kurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda Kriz Merkezi Kurdu

18.08.2022 13:26
Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda Kriz Merkezi Kurdu

KİEV, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı Çarşamba günü Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko'ya dayandırdığı haberinde, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki olası acil durumla ilgilenmek üzere bir kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

KİEV, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı Çarşamba günü Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko'ya dayandırdığı haberinde, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki olası acil durumla ilgilenmek üzere bir kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Galuşçenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın devlete ait nükleer enerji işletmecisi Energoatom'un üssünde kurulan kriz merkezinin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu izlemek üzere kesintisiz çalışacağını söyledi. Galuşçenko, bu yeni devlet kuruluşunun, Ukrayna bakanlıkları, daireleri ve kurumlarının temsilcilerinden oluşacağını belirtti. Geçen hafta Ukrayna ve Rusya, Avrupa'daki en büyük nükleer elektrik tesislerinden biri olan ve Ukrayna'nın toplam elektriğinin dörtte birini karşılayan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırı konusunda birbirini suçlamıştı. 11 Ağustos'ta Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) liderliğinde nükleer güvenliğe yönelik tehditleri değerlendirmek üzere uluslararası bir heyetin santrale gelmesi çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: Xinhua

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda Kriz Merkezi Kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda Kriz Merkezi Kurdu - Son Dakika
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