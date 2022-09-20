Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı

20.09.2022 11:42
Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı

KİEV, 20 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Deniz Limanları İdaresi Pazartesi günü, kritik önemdeki tahıl anlaşması kapsamında ülkenin tarımsal ihracatının 3,9 milyon tona ulaştığını açıkladı.

KİEV, 20 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Deniz Limanları İdaresi Pazartesi günü, kritik önemdeki tahıl anlaşması kapsamında ülkenin tarımsal ihracatının 3,9 milyon tona ulaştığını açıkladı. Türkiye'de Temmuz ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde şimdiye dek Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine doğru Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından toplam 169 gemi ayrıldı. Sadece Pazartesi günü, Odessa ve Pivdenny limanlarından 178.000 tonun üzerinde gıda maddesi yüklü 4 gemi yola çıktı. Ukrayna ve Rusya, Ukrayna limanlarından, Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara gıda ve gübre sevkiyatını yeniden başlatmayı öngören anlaşmayı 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile ayrı ayrı imzalamıştı. Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesinin ardından, tahıl taşıyan ilk kargo gemisi, 1 Ağustos'ta Lübnan'daki Trablusşam limanına gitmek üzere Odessa'dan ayrılmıştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı - Son Dakika

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