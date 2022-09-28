Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ukrayna'da Proje Ofisi Kuracak

KİEV, 28 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna hükümeti basın servisi Salı günü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Ukrayna'da bir proje ofisi kuracağını bildirdi. Hükümetin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Ukrayna hükümeti, Başbakan Başyardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'ya FAO ile anlaşma imzalama yetkisi verdi. Açıklamada Sviridenko'nun, "Anlaşmanın uygulanması ve Ukrayna'da FAO ofisinin kurulması işbirliğini çok daha ileri düzeye taşıyacak" dediği aktarıldı. Sviridenko'ya göre, FAO ofisinin kurulması Ukrayna'nın tarım üreticilerinin desteklenmesine yardımcı olacak ve ihtiyacı olan Ukraynalılara insani yardımların sağlanmasını kolaylaştıracak. Sviridenko, bunun aynı zamanda Ukrayna ile FAO arasında tarım ihracatı konusundaki işbirliğini de geliştireceğini sözlerine ekledi. Açıklamaya göre FAO, Şubat sonu ile Ağustos ortası arasında Ukrayna'nın 13 bölgesinde 80.000 kişiye tohum ve çok amaçlı nakit yardımı gibi acil tarımsal yardımlar sağladı.