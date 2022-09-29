Ukrayna, Çatışma Sonrasındaki Yeniden Yapılanması İçin Hazırladığı Mekanizmayı Açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Çatışma Sonrasındaki Yeniden Yapılanması İçin Hazırladığı Mekanizmayı Açıkladı

29.09.2022 10:55
Ukrayna, Çatışma Sonrasındaki Yeniden Yapılanması İçin Hazırladığı Mekanizmayı Açıkladı

KİEV, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform'un Çarşamba günü bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna'nın çatışma sonrası yeniden inşası için Hızlı Toparlanma Planı adlı bir mekanizmayı açıkladı.

KİEV, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform'un Çarşamba günü bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna'nın çatışma sonrası yeniden inşası için Hızlı Toparlanma Planı adlı bir mekanizmayı açıkladı. Timoşenko, mekanizma kapsamında Ukrayna'nın, Rusya-Ukrayna çatışmalarında yıkılan veya ağır hasar gören altyapı tesislerini restore etmek için uluslararası bağışçılardan para çekmeyi planladığını söyledi. Timoşenko, "Bu plan üzerinde uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle 30'dan fazla görüşme yaptım, hepsini işbirliğine davet ediyoruz" dedi. Timoşenko'ya göre, toparlanma vakfının denetleme kurulu üyelerinin yüzde 75'i bağış yapan ülkelerin temsilcilerinden oluşacak. Bu ayın başlarında yayınlanan ortak bir değerlendirmede, Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının mevcut maliyetinin 349 milyar ABD doları olduğunu tahmin etmişti.

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Kaynak: Xinhua

Ukrinform, Ukrayna, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Çatışma Sonrasındaki Yeniden Yapılanması İçin Hazırladığı Mekanizmayı Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, Çatışma Sonrasındaki Yeniden Yapılanması İçin Hazırladığı Mekanizmayı Açıkladı - Son Dakika
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