Ukrayna'nın Gıda İhracatı Tahıl Anlaşmasının Ardından 6 Milyon Tona Ulaşmak Üzere - Son Dakika
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Ukrayna'nın Gıda İhracatı Tahıl Anlaşmasının Ardından 6 Milyon Tona Ulaşmak Üzere

05.10.2022 13:22
Ukrayna'nın Gıda İhracatı Tahıl Anlaşmasının Ardından 6 Milyon Tona Ulaşmak Üzere

KİEV, 5 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Pazartesi günü ülkenin limanları üzerinden 77.400 ton gıda maddesi sevk edildiğini ve Temmuz ayında imzalanan önemli bir tahıl anlaşması kapsamında gerçekleşen toplam ihracatın 5,9 milyon tona çıktığını bildirdi.

KİEV, 5 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Pazartesi günü ülkenin limanları üzerinden 77.400 ton gıda maddesi sevk edildiğini ve Temmuz ayında imzalanan önemli bir tahıl anlaşması kapsamında gerçekleşen toplam ihracatın 5,9 milyon tona çıktığını bildirdi. Sadece Pazartesi günü, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tarım ürünleri yüklü dört gemi yola çıktı. Bakanlığın Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Ağustos'tan bu yana toplam 261 gemi Odesa, Chornomorsk ve Pivdenny limanlarından ayrıldı. Ukrayna ve Rusya, Ukrayna limanlarından, Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara gıda ve gübre sevkiyatını yeniden başlatmayı öngören anlaşmayı 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile ayrı ayrı imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Ukrayna'nın, ayda yaklaşık 3 milyon ton tahıl ve diğer gıda maddelerini ihraç etme hedefi bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Gıda İhracatı Tahıl Anlaşmasının Ardından 6 Milyon Tona Ulaşmak Üzere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Gıda İhracatı Tahıl Anlaşmasının Ardından 6 Milyon Tona Ulaşmak Üzere - Son Dakika
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