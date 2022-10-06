Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor

06.10.2022 10:32
Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor

KİEV, 6 Ekim (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna haber ajansının Çarşamba günü bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak, Kiev yönetiminin önümüzdeki ay sona erecek olan önemli tahıl ihracat anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

KİEV, 6 Ekim (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansının Çarşamba günü bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak, Kiev yönetiminin önümüzdeki ay sona erecek olan önemli tahıl ihracat anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan müzakere yapmadığını, müzakere grupları içinde Türkiye ve BM ile diyalog halinde olduğunu belirtti. Görüşmeleri "zor" diye nitelendiren Podolyak, Ukrayna'nın limanlarından tahıl ihraç etme yetkisini uzatmayı başaracağına dair umudunu dile getirdi. Ukrayna ve Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara gıda ve gübre sevkiyatını yeniden başlatmak için 22 Temmuz'da Türkiye ve BM ile İstanbul'da ayrı ayrı birer anlaşma imzalamıştı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'na göre anlaşmanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden bu yana 6,2 milyon ton tarım ürünü taşıyan toplam 274 gemi, Ukrayna limanlarından yola çıkarak Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine gitti. Anlaşma 19 Kasım'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Japonya, Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı Japonya, Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı UAEA Başkanı, Zaporijya'da 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti UAEA Başkanı, Zaporijya'da 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti
Kaynak: Xinhua

İhracat, Ukrayna, 6 Ekim, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından burarak öldürdü
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement