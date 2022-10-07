Ukrayna Devlet Başkanı ve Uaea Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durumla İlgili Biraraya Geldi

KİEV, 7 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinin bildirdiğine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü ülkesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüşmek için biraraya geldi.

Zelenski ve Grossi, görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik UAEA misyonu ve Rusya'nın son zamanlarda tesisi Rusya "federal mülkü" olarak belirleme kararına dair görüş alışverişinde bulundu.

Zelenski, kararı yasadışı bir ele geçirme olarak gördüğünü ifade ederken, Grossi tesisin Rus mülkiyetine geçirilmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Zelenski, Avrupa'nın en büyük nükleer santrallerinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin nükleer güvenliğinin sağlanması için tesisin askerden arındırılması çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri, Ukrayna ve Avrupa'nın enerji güvenliği için tesisin faaliyetinin yeniden başlatılması gereğini de vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü, Mart ayının başından bu yana Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen santrali Rusya federal mülkü olarak belirleyen bir kararnameyi imzalamıştı.