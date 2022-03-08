Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı - Son Dakika
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Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

08.03.2022 16:42

- Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'nda siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.

- Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

KİEV - Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'nda siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 13'üncü gününde Ukrayna ordusu ve halkı ülkeyi savunmaya devam ediyor. Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda bu kez hoparlörlerden "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı. TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç da o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı
Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı
Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

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Bağımsızlık, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı - Son Dakika


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