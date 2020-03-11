Kiev Basket: 88-67 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kiev Basket: 88-67 - Son Dakika Spor

Kiev Basket: 88-67

6 saat önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya) (xx), Petr Hrusa (Çekya) (xx), Anastasios Manos (Yunanistan) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Crocker (x) 3, Kennedy (xxx) 10, Nusret (x) 2, Morgan (xxx) 13, Metecan (xxx) 16, M'Baye (xxx) 10, Yunus (xx) 5, Semih Erden (xx)...

Kiev Basket: 88-67, System.String[]

SALON:  Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya) (xx), Petr Hrusa (Çekya) (xx), Anastasios Manos (Yunanistan) (xx)

PINAR KARŞIYAKA:  Taylor (xxx) 10, Crocker (x) 3, Kennedy (xxx) 10, Nusret (x) 2, Morgan (xxx) 13, Metecan (xxx) 16, M'Baye (xxx) 10, Yunus (xx) 5, Semih Erden (xx) 4, Triche (xxx) 15, Onuralp (x)

KIEV BASKET:  Klassen (x), Hill (xxx) 12, Pavlov (xxx) 23, Shepherd (x) 2, Petrov (xx) 6, Bliznyuk (x) 2, Krutous (x) 5, Pustozvonov (xxx) 12, Kondrakov (x) 2, Zaiets (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 38-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 21 sayı farkla mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını yarı finale yazdırdı: 88-67. Serinin geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçını da 18 sayı farkla kazanan temsilcimiz, rövanşta sürprize izin vermeyip kupada son 4'e kaldı. Europe Cup'ta üst üste 13'üncü, toplam 16 maçta 15'inci galibiyetini alarak kupa hedefine emin adımlarla yürüyen yeşil-kırmızılılarda Metecan 16, Morgan 13 sayıyla oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki rövanşa ilk maçtaki 18 sayılık farkın rehavetiyle tutuk başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyotta 16-7'lik skorla 9 sayı farkla yenik duruma düştü. Tam saha savunma yapan Kaf-Kaf, Morgan ve Metecan'ın devreye girmesiyle kısa sürede farkı eritti. İlk periyot 20-19 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyodun başında Morgan'ın basketiyle 21-20 öne geçen temsilcimiz, bir daha rakibinin kendini yakalamasına izin vermedi. Karşıyaka, ilk yarı sonunda soyunma odasına 38-32 önde girdi. Maçın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekip üçüncü periyodu 38-32, maçı da 88-67 önde tamamladı.


Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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