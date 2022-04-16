Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

16.04.2022 10:24
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

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Telegram, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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