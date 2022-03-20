Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti

20.03.2022 17:46

- Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya tarafından vurulan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti.

- Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya tarafından vurulan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta, Rus ordusu başkent Kiev'i hedef almayı sürdürüyor. Rus bombardımanında Kiev'in Svyatoşın semtinde bulunan sivil yerleşim alanları zarar görürken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bombardımanın hedefi olan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti. Rus bombardımanın verdiği hasarı kamerayla kayda alan Kliçko, "Arkadaşlar, sevgili Kievliler. İşte Rus dünyasını görüyoruz. Düşman başkenti vurmaya devam ediyor. Svyatoşın semtinde 10 katlı binanın yanına bomba düştü. Ev zarar gördü, araçlar yandı ve çok şükür anaokulu etkilenmedi. Can kaybı henüz yaşanmadı. 5 kişi yaralandı ve aralarında 2'si hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde doktorlar ve kurtarma ekipleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya tarafından vurulan binaları ziyaret etti - Son Dakika
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