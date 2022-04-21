Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Ukrayna, AB ile entegrasyon sürecini sürdürecek" - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Ukrayna, AB ile entegrasyon sürecini sürdürecek"

21.04.2022 13:02
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Ukrayna, AB ile entegrasyon sürecini sürdürecek"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusya'nın ülkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara rağmen "Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini" sürdüreceklerini belirterek "Güçlü Ukrayna olmadan güçlü Avrupa olamaz." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusya'nın ülkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara rağmen "Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini" sürdüreceklerini belirterek "Güçlü Ukrayna olmadan güçlü Avrupa olamaz." dedi.

Kliçko, AB Parlamentosu milletvekillileri ve diğer yetkililer ile Kiev'deki Avrupa Evi'nin açılış törenine katıldı.

Törende Ukrayna milli marşı ve AB marşı çalındı.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı bina önünde, göndere AB bayrağı çekildi.

Kliçko, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın yaklaşık iki aydır Rusya'nın saldırılarına karşı mücadele vermeye devam ettiğini söyledi.

Rus saldırılarında çok sayıda Ukraynalı sivilin öldürüldüğüne işaret eden Kliçko, "Kahraman askerlerimiz ülkeyi korudu ve korumaya devam ediyor. Biz, Ukrayna'nın kalbi olan Kiev'i koruduk ve koruyacağız." dedi.

Kliçko, Rusya'nın, ülkesine diktatör, emperyalist ve despot bir şekilde davrandığını, Ukrayna halkının ise özgülüğü ve geleceği için mücadele ettiğini vurguladı.

Avrupa'nın geleceğini korumak için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini belirten Kliçko, "Ukrayna, Avrupa'dır." diye konuştu.

Kliçko, Ukrayna'nın AB üyesi olması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak "Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna, AB ile entegrasyon sürecini sürdürecek. Bizim Avrupalı dostlarımızın bunu bilmelerini isterim ki; Güçlü Ukrayna olmadan güçlü Avrupa olamaz." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev Belediye Başkanı Kliçko: 'Ukrayna, AB ile entegrasyon sürecini sürdürecek' - Son Dakika


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