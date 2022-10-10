Zelenskiy: "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar"

10.10.2022 09:16

- Zelenskiy: "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de patlama seslerinin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyor" dedi.

- Zelenskiy: "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de patlama seslerinin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyor" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentte çok sayıda patlama sesi duyulurken, Lviv, Ternopil ve Dnipro'dan da saldırı haberleri geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıların ardından yaptığı açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyerek, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden tamamen silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler.

Ukrayna genelinde siren sesleri dinmiyor. Maalesef ölü ve yaralılarımız. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

Patlamada 3 kişi ölmüştü

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde Cumartesi günü patlama meydana gelmişti. Rusya Soruşturma Komitesinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olayda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar büyük ihtimalle patlayan kamyonun yanında ilerleyen bir aracın içerisindeki yolculardı. Şu an biri kadın diğeri erkek olan 2 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi, kamyonun sahibi ve kamyon hakkında bilgilere ulaştı. Aracın rotası ile ilgili belgeler incelenirken, kamyon sahibinin Krasnodar bölgesinin bir sakini olduğu belirlendi" denilmişti.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar' - Son Dakika

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