Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Sivillerin Tahliyesi İmkansız Hale Geldi" - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Sivillerin Tahliyesi İmkansız Hale Geldi"

27.02.2022 22:50

- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi" Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi"

KİEV - Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan halkı tedirgin eden açıklama geldi. Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.

Klitschko, "Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Sivillerin Tahliyesi İmkansız Hale Geldi
Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Sivillerin Tahliyesi İmkansız Hale Geldi
Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Sivillerin Tahliyesi İmkansız Hale Geldi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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