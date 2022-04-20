Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko: "Kiev sakinlerinin çoğu geri döndü" - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden güvenli yerlere giden Kiev sakinlerinin şehre dönmeye başladığını söyledi.

Kliçko, Rusya ile savaşta 55'inci günün geride kaldığı başkentteki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavaş yavaş canlanan şehirde bugün 2 milyon 120 bin kişinin bulunduğunu belirten Kliçko, "Çünkü, Kiev sakinlerinin çoğu geri döndü." ifadesini kullandı.

"Güvenli yerde olanlar başkente dönmek için acele etmesin"

Kiev'in füze saldırısı tehdidi altında olduğunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kliçko, daha güvenli bir yerde bulunan şehir sakinlerinden başkente dönmek için acele etmemelerini istedi.

Şehirde insanların gerekli hizmeti alabilmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını dile getiren Kliçko, şu bilgileri paylaştı:

"Bugünlerde özellikle metronun çalışma saatleri uzatıldı. Şimdi metro 6.30-20.00 arası çalışıyor. Seferler arasındaki aralıklar da azaltıldı. Toplu taşıma maalesef hala sınırlı çalışıyor. Tüm köprüler ulaşıma açık değil. Şehirde savunma ve güvenlik için gerekli olan birçok barikat bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı ve sıkıyönetim sürüyor."