Kiev Belediye Başkanı yeniden eski dünya şampiyonu boksör Kliçko oldu - Son Dakika

Ukrayna'da düzenlenen yerel seçimlerde, Kiev Belediye Başkanlığına, ilk turda oyların yüzde 50,52'sini alan eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Vitaliy Kliçko yeniden seçildi.

Kiev Bölge Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, 2014'ten beri bu görevi yürüten "Vuruş" (UDAR) partisinden Kliçko, 365 bin 116 kişinin oyunu alarak tekrar seçimlerin galibi oldu.

Seçimde, "Yaşam için Muhalefet Platformu" partisinden Aleksandr Popov 68 bin 757, diğer aday Sergey Pritula ise 56 bin 900 oy aldı.

Ukrayna'da belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenleneceği için bazı şehirlerde farklı tarihlerde ikinci tur oylamalar yapılacak.

Ukrayna halkı, yerel yöneticilerini seçmek için 25 Ekim'de oy kullanmıştı.

Ayrıca yerel seçimlerde, ülkenin temel sorunlarına ilişkin vatandaşların görüşünü almak için 5 soruluk bir anket gerçekleştirilmişti.