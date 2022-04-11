Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu

11.04.2022 21:39

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı 47'nci gün geride kalırken, Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesinde sivillere ait cansız bedenlere ulaşılmaya devam ediyor. Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katında yapılan aramalar sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Halkı uyaran Brovary Belediye Başkanı İgor Sapozhko, "Ülkedeki savaşa rağmen belediye olarak himmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Savaşın bitmediğini hatırlatmak isterim. Hava saldırısı sirenleri çaldığında uyarıları dikkate alın ve sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

KİEV BÖLGESİNDE BİN 200'DEN FAZLA CESET BULUNDU

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu
Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu
Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu

YORUMLAR
500
Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu Ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu: Olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi aranıyor İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu: Olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi aranıyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:40 AB, iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement