Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi - Son Dakika
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Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

10.03.2022 21:40

- Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.

- Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 15'inci gününde Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna askerleri Rusya ordusuna ait askeri konvoyları havadan vurarak tankları imha ediyor. Ukrayna ordusu Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus tankı konvoyunu hedef aldı. Havadan gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus tankları imha edildi.

Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi
Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi
Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi - Son Dakika
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