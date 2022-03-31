Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı - Son Dakika
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Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

31.03.2022 14:31
Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.

Kiev'de tahliye noktasına getirilen siviller, dün geceye göre sabah saatlerinde bölgede çatışmaların biraz azaldığını, bu yüzden burada açılan insani koridordan tahliyelerin yoğunlaştığını belirtti.

Tahliye merkezine sedye ile getirilen Alena, İrpin'de Rus bombardımanının hala sürdüğünü, yine de oradan çıkabildiklerini aktararak, "Bombardımanlar her gün sürüyor, çatışmalar sürüyor ama ne yapalım, yaşamak lazım." dedi.

İrpin'den kızıyla beraber kurtarılan Yelena Grun şehrin büyük hasar gördüğünü kaydederek, "İrpin'de her şey, tüm evler yıkıldı." dedi.

Daha önce ülkenin Donetsk bölgesinde yaşadıklarını, oradaki savaştan kaçarak İrpin'e yerleştiklerini kaydeden Grun,"Elimizdeki kuruşları birleştirerek bir evi inşa ettik ve şimdi tamamen yandı, kül oldu." şeklinde konuştu.

İprin'den Kiev'e açılan insani koridorun genelde çok tehlikeli olduğunu, Rus ordusunun sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktaran Grun, şu ifadeleri kullandı:

"Orada çok büyük tehlike var. Buraya gelirken bizi vuracaklar diye korkuyorduk. Köprüye (İrpin-Kiev yolunda) yaklaşınca bomba atacaklar diye korktuk. Ayrıca dün gece öyle bir bombardıman oldu ki evlerin depolarında nereye kaçacağımızı bilmiyorduk. Her yerde yanmış evler, evlerin altında saklanan insanlar var. 10-15 gündür susuz, yemeksiz kaldık."

İrpin sokaklarında çok cesedin olduğunu, sadece dün onları kaldırmaya başladıklarını kaydeden Grun, "Şimdi, özelikle sabah insani koridor biraz sakindi. Dün ise ateş açıyorlardı oralara. Dün çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, şiddetli çatışma vardı." dedi.

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı - Son Dakika


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