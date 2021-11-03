Aşı karşıtları sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de artan vakalar üzerine sıkılaştırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri aşı karşıtları tarafından protesto edildi.

Ukrayna Parlamentosunun önünde düzenlenen protestoya şehir dışından gelenler de dahil çok sayıda kişi katıldı.

Protestoya katılanlardan soyadını belirtmeyen Natalya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasal hakkını savunmak için buraya geldiğini kaydetti.

İnsan haklarını koruyan ve tüm hakları düzenleyen tek kanunun anayasa olduğunu söyleyen Natalya, anayasanın çiğnenmesi durumunda devleti bir arada tutan bir şeyin kalmayacağını belirtti.

Natalya, sorunun tıbbi değil, insan ve vatandaşlık hakkı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko ise protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun doktorlar ve yakınlarını kaybeden kişilerle alay etmek olduğunu ifade ederek vatandaşları sadece Sağlık Bakanlığı onaylı bilgilere inanmaya çağırdı.

Başkentte önlemler sıkılaştırılmıştı

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyor. Ülkede pek çok bölge kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev de artan vakalar nedeniyle kırmızı bölge durumuna geçmiş ve tedbirler artırılmıştı.

Kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün hale gelmiş ve anaokulları hariç okullar yeniden uzaktan eğitime dönmüştü.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede 29 Ekim'de 26 bin 870 yeni vaka tespit edilmesiyle en yüksek sayı kayıtlara geçmişti.