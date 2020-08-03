- Kiev'de bankada rehine krizi - Son Dakika

- Kiev'de bankada rehine krizi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir bankada silahlı olduğu ve bomba taşıdığı iddia edilen bir şahıs banka müdürünü rehin aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de rehine krizi yaşanıyor. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, Kiev'deki bir bankada silahlı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahsın banka müdürünü rehin aldığı belirtildi. Gerashchenko'nun açıklamasına göre şüpheli öğlen saatlerinde bankaya geldi ve çalışanlara sırt çantasında bomba olduğunu söyleyip, polis çağırmalarını istedi. Gerashchenko, "Banka'nın şube müdürü orada rehin olarak kalırken diğer banka çalışanları ofisten ayrıldı. Polis şahısla müzakerelere başladı ve teslim olmasını istedi" dedi. Gerashchenko daha sonra yaptığı açıklamada şüphelinin gazetecilerle röportaj yapmak istediğini söyledi.

Poltava şehrinde 23 Temmuz'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınmak istenen şahıs bir polisi rehin almış, polis kurtarılmıştı. Lutsk kentinde 21 Temmuz'da da bir saldırgan yolcu otobüsünde bulunan 13 yolcuyu rehin almış ve 12 saat sonra ikna edilerek rehineler kurtarılmıştı.