Son Dakika | Kiev'de binaya bomba düştü - Son Dakika
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Son Dakika | Kiev'de binaya bomba düştü

26.02.2022 11:04

Son dakika haber: - Kiev'de binaya bomba düştü Kiev'de sivillerin yaşadığı binaya bomba düştü.

- Kiev'de binaya bomba düştü

KİEV - Kiev'de sivillerin yaşadığı binaya bomba düştü.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam ediyor. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken, Kiev'deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Sivillere saldırmadıkları koca bir yalan"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Rusya'nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Kiev'de binaya bomba düştü
Son Dakika | Kiev'de binaya bomba düştü
Son Dakika | Kiev'de binaya bomba düştü

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Ukrayna, Rusya, Bomba, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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