Kiev'de bombardıman tekrar başladı - Son Dakika
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Kiev'de bombardıman tekrar başladı

25.02.2022 07:31
Kiev'de bombardıman tekrar başladı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya'ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından başlayan saldırıların ardından Ukrayna'da tansiyon artmaya devam ediyor. İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu. Başkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA'nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev'in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi. - KİEV

Kiev'de bombardıman tekrar başladı
Kiev'de bombardıman tekrar başladı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna, İşgal, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de bombardıman tekrar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de bombardıman tekrar başladı - Son Dakika
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