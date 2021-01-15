Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğal gaz ve elektrik fiyatları protesto edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Stop Tarifniy Genocid" ve "SaveFOP" hareketlerinin üyeleri, ülkedeki elektrik ve doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi için Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek protesto düzenledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Stop Tarifniy Genocid" ve "SaveFOP" hareketlerinin üyeleri, ülkedeki elektrik ve doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi için Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek protesto düzenledi. "Stop Tarifniy Genocid" temsilcisi yaptığı basın açıklamasında, "Yetkililer yeni yılda bize bir zam yaptı. Kendilerine multi milyonluk maaşlar yazarlarken, sıradan insanlar yokluk çekiyor." ifadelerini kullandı. Göstericiler, hükümetten yeni yılda yürürlüğe giren elektrik ve doğal gaz gibi kamu hizmetlerindeki fiyat artışının geri alınmasını talep etti. Ülkede doğal gaz, metreküp başına farklı bölgelerde 7 ile 10 grivna arasında fiyatlanıyor. Fiyatlara halktan gelen tepkilerin ardından hükümetin, tüm Ukrayna'da fiyatın 6,99 grivnaya çekilmesi için çalışacağı bildirilmişti.

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