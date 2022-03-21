Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

21.03.2022 05:19

- Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine füzeler ile yapılan saldırılarda bazı binalar ve bir alışveriş merkezi hasar gördü. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, "Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, AVM'nin otoparkına, 3. ve 4. katlarına düşman araçları ile saldırılar yapıldığını tespit etti. Yangın şuan söndürülüyor. Olay yerinde 11 ayrı birim görev yapıyor. İtfaiye ekipleri ile toplamda 63 personel bulunuyor. Muhtemel ölü ve yaralılar ile ilgili kesin bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı: 'Silahlarını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkış garanti ediyoruz' Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı: 'Silahlarını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkış garanti ediyoruz' Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Ukrayna, Rusya, Füze, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 05:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement