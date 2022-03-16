Kiev'de Fox News kameramanı ve Ukraynalı gazeteci öldürüldü - Son Dakika

ABD merkezli Fox News kanalının kameramanı Pierre Zakrzewski ve Ukraynalı gazeteci Oleksandra Sasha Kuvshynova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de araca ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin haber yapmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi. Fox News CEO'su Suzanne Scott yaptığı açıklamada, Fox News kanalı kameramanı 55 yaşındaki Pierre Zakrzewski'nin pazartesi günü Kiev'in kuzeybatısındaki Horenka'da aracına ateş açılması sonucu yaralanmasının ardından hayatını kaybettiğini söyledi. Scott ayrıca 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Oleksandra Sasha Kuvshynova'nın da aynı olayda hayatını kaybettiğini, Fox News muhabiri Benjamin Hall'in ise saldırıda yaralanarak Ukrayna'da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Fox News sunucusu Bill Hemmer sabah programında yaptığı açıklamada, "Pierre Zakrzewski bu kanalda bir efsaneydi ve kaybı yıkıcı" dedi.

Londra doğumlu İrlandalı Pierre Zakrzewski, şubat ayından bu yana savaş haberleri nedeniyle Ukrayna'daydı. Kameraman Zakrzewski, daha önce Fox News kanalı için Irak, Afganistan ve Suriye'deki çatışmalar da dahil olmak üzere birçok savaşı görüntülemek için görev almıştı. Fox News kanalı, geçtiğimiz aralık ayında Zakrzewski'ye "İsimsiz Kahraman" ödülü vermişti.

13 Mart'ta 51 yaşındaki ABD'li gazeteci Brent Renaud da Kiev yakınlarında Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.

(İHA)