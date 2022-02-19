Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor - Son Dakika
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Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor

19.02.2022 14:40

- Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

- Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor

KİEV - Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

Kiev- Moskova hattında gerilimin giderek tırmanmasıyla Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerde çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ülkenin doğusunda tansiyonun artmasına rağmen başkent Kiev ve diğer kentlerde günlük hayat normal seyrinde sürüyor.

Kiev sokaklarında sakinlik hakimken, halk sessiz bir hafta sonu geçiriyor.

Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor
Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor
Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor
Kiev'de günlük hayat normal akışında devam ediyor

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Son Dakika

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