Kiev'de halk, tren garına akın etti - Son Dakika
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Kiev'de halk, tren garına akın etti

25.02.2022 15:14

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın 2'nci gününde başkent Kiev'de sirenler çalmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından şehrin farklı yerlerinden kuşatma altına alınan başkentten ayrılmak isteyen halk, tren istasyonlara akın etti. İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü. Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev'den Livov'a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi. Kiev'in Obolon, Troyeşina gibi semtlerinde de Ukrayna ve Rus ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya'nın sivillere saldırmadıkları yönündeki açıklamalarına "koca bir yalan" diyerek gerçeği yansıtmadıklarını söylemişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kiev'de halk, tren garına akın etti
Kiev'de halk, tren garına akın etti
Kiev'de halk, tren garına akın etti

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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