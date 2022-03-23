Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı

23.03.2022 13:35
Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bir çok noktada yangın çıktığı ve saldırılar sırasında bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bir çok noktada yangın çıktığı ve saldırılar sırasında bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana havadan ve karadan devam ediyor. Rus birlikleri bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna'da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu. Rusya'nın hava saldırısının ardından vurulan binalarda yangın çıktı. Çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti. Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın saldırıları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangınının kontrol altına alındığı bölgede, büyük hasar meydana geldi.

Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatışmaların devam ettiği öğrenildi. - KİEV

Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı
Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı
Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı
Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı

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Ukrayna, Yangın, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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