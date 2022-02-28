Kiev'de Hedef Alınan Uçak Bir Mahalleye Düştü - Son Dakika
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Kiev'de Hedef Alınan Uçak Bir Mahalleye Düştü

28.02.2022 09:44

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkentinde, hedef alınan bir uçak bir mahalleye düştü.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkentinde, hedef alınan bir uçak bir mahalleye düştü.

Bir eve çarpan uçak alev aldı.

Uçağı Ukrayna güçlerinin düşürdüğü belirtiliyor.

Ukraynalı yetkililerin "düşman uçağı" olarak belirlediği uçağın kime ait olduğu ve modeliyle ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı kuşatmasından bu yana ülkede onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

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Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ukrayna, Rusya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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SON DAKİKA: Kiev'de Hedef Alınan Uçak Bir Mahalleye Düştü - Son Dakika
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