Kiev'de Hedef Alınan Uçak Bir Mahalleye Düştü - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkentinde, hedef alınan bir uçak bir mahalleye düştü.

Bir eve çarpan uçak alev aldı.

Uçağı Ukrayna güçlerinin düşürdüğü belirtiliyor.

Ukraynalı yetkililerin "düşman uçağı" olarak belirlediği uçağın kime ait olduğu ve modeliyle ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı kuşatmasından bu yana ülkede onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.