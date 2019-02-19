Son Dakika Haberleri: Kiev'de İkinci Dünya Savaşı'na Ait Mayın Bulundu

Kiev'de İkinci Dünya Savaşı'na Ait Mayın Bulundu

42 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir gölde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu.

Kiev'de İkinci Dünya Savaşı'na Ait Mayın Bulundu, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir gölde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yakubovskava Caddesi kenarındaki bir gölde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu. Kiev Toprak-Su Bakım ve Temizleme Fonu tarafından yapılan açıklamada, "Gölde yürütülen temizleme çalışmaları sırasında mayının fark edilmesi üzerine bölgeye hemen güvenlik ekipleri çağrıldı" ifadeleri yer aldı. Daha önce de Kiev'de, Perova Bulvarı'nda bir site binasının bahçesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma başka bir mayın daha bulunmuştu. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Ukrayna, Kiev, Güncel
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