Kiev'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu.



Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Kiev'e bağlı Bykovnya yerleşkesindeki eski bir sığınakta 29 adet top mermisi bulunduğu bildirildi. Mermilerden 27 tanesinin AC-76 cinsi top mermisi olduğu, diğerlerinin ise AC-122 ve AC-57 tipi olduğu ifade edildi. Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın devamında ise son bir yıl içerisinde bulunarak imha edilen top mermilerinin sayısının 536 olduğu bildirildi. - KİEV

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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