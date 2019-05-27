Kiev'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu
3 saat önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 29 adet top mermisi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucu, Kiev'e bağlı Bykovnya yerleşkesindeki eski bir sığınakta 29 adet top mermisi bulunduğu bildirildi. Mermilerden 27 tanesinin AC-76 cinsi top mermisi olduğu, diğerlerinin ise AC-122 ve AC-57 tipi olduğu ifade edildi. Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın devamında ise son bir yıl içerisinde bulunarak imha edilen top mermilerinin sayısının 536 olduğu bildirildi. - KİEV
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