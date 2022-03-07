Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu - Son Dakika
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Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

07.03.2022 13:19
Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00'dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.

Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

(İHA)

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu
Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

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Güvenlik Önlemleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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