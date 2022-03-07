Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

07.03.2022 19:45

- Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

- Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

KİEV - Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00'dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.

Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu
Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu
Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

YORUMLAR
500
Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Güvenlik Önlemleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement